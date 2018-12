I vigili del fuoco arrivano in Calmaggiore a causa della caduta di alcune tegole da un tetto

Brevi momenti di paura e curiosità quelli di domenica pomeriggio in via Calmaggiore, nei pressi del civico 10. Erano infatti le 15.30 quando i vigili del fuoco di Treviso sono stati allertati da alcuni passanti che erano stati sfiorati da delle tegole cadute a terra da uno dei tetti dell'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in breve i pompieri hanno potuto mettere in sicurezza l'area nonostante nella zona interessata si fosse formato un ampio capanello di curiosi.