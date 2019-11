Barca alla deriva lungo il Livenza: i vigili del fuoco la riportano in sicurezza

Primo pomeriggio di sabato impegnativo per i vigili del fuoco di Motta di Livenza. A tenerli occupati è stata un'imbarcazione andata alla deriva lungo il Livenza, in zona Medusa, per l'improvviso innalzamento del livello dello stesso. La barca, che stava effettuando delle operazioni di pulizia del greto del fiume, è stata così messa in sicurezza anche con l'aiuto del personale tecnico dell'azienda proprietaria del natante.

