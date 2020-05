Si rompe il femore in casa: donna salvata grazie all'autoscala dei vigili del fuoco

Weekend impegnativo per i vigili del fuoco di Treviso. Domenica mattina infatti, verso le 8.30, i pompieri sono dovuti intervenire in via Piavesella a Treviso per una donna che si era rotta il femore mentre si trovava in casa. Una volta sul posto, però, i vigili del fuoco si sono resi conto che non avrebbero potuto trasportare la signora al piano terra in quanto le scale fino al suo appartamento al primo piano sono molto strette. Per questo motivo è stata utilizzata un'autoscala per far uscire la ferita da una finestra, per poi affidarla alle cure del Suem 118. Nel pomeriggio di sabato, invece, i vigili del fuoco (con personale specializzato Saf e autogru) erano dovuti intervenire in viale Orleans, appena fuori il centro città, per recuperare un grosso albero caduto nel Sile.

