Un successo di adesioni per il concerto dei ragazzi di "Etra Cantautori" insieme ai Jalisse

ODERZO La passione e l'amore per la musica hanno portato sul palco di Villa Lugli a Bresseo di Teolo (PD) circa trecento alunni delle scuole medie di ben dodici comuni delle province di Padova, Vicenza e Treviso. Si sono esibiti cantando, suonando e ballando le loro composizioni realizzate in un percorso di laboratori guidati dal duo musicale dei Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) e Mariano Borrelli. Giovanissimi preparati, con coreografie ideate da loro e con magliette colorate riportanti il titolo della canzone, il pomeriggio è scorso via nonostante il caldo sole inaspettato placato con l'intervento di bottigliette d'acqua ed uno staff di volontari a guidare i ragazzi dal palco alla barchessa adiacente, nella splendida cornice padovana, offerta eccezionalmente dalla proprietà per questo evento.

Artisti spontanei e preparati sono stati gli alunni delle scuole medie che non solo hanno scritto i testi, ma hanno anche cantato e musicato con pianoforte, chitarre, flauti, violini e tromba, il loro messaggio sul rispetto della natura, il tutto con il supporto di cinque eccezionali musicisti denominati “Recycle”. Tra i coristi sul palco anche alcune insegnanti che hanno voluto cantare con i loro alunni, regalando la loro testimonianza ed il loro grande amore per una professione sempre più importante anche ai numerosi genitori che hanno accompagnato i loro ragazzi. A rappresentanza, la dirigente scolastica la prof.ssa Angelina Ergastolo dell'Istituto Carmignano - Fontaniva sul palco ha lodato gli alunni di tutte scuole per l'impegno.

“Siamo stanchissimi ma felici di avere passato una domenica musicale entusiasmante insieme ai nostri piccoli artisti alunni che ci vorrebbero per il loro saggio di fine scuola a cantare ancora la canzone - hanno dichiarato i Jalisse - Grazie ad Etra abbiamo potuto trasferire ai ragazzi l'amore per la musica e le parole come ormai facciamo da tanti anni. Come artisti e genitori siamo convinti che insieme si possono lanciare messaggi sociali importanti dove la musica è un linguaggio universale che parte dai banchi di scuola e unisce i popoli”.