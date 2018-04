Villa Minelli, si riapre il cassetto del progetto Benetton per Ponzano

PONZANO VENETO Il sindaco ci riprova: il primo cittadino di Ponzano Veneto Monia Bianchin pronta ad incontrare nuovamente il patron di Villa Minelli, Luciano Benetton - come riporta il Gazzettino di Treviso. Al centro dell'incontro il tanto discusso progetto vaibilità attorno a villa Minelli. Una chiusura di una strada, un nuovo tragitto del bus e una ciclabile per una contropartita da oltre 2 milioni di euro dalle tasche di casa Benetton. Se ne era parlato a fondo con amministrazione, Provincia, cittadini, tecnici di Mom, poi lo stop dello stesso Luciano Benetton per "strumentalizzazione politica".

Ora l'amministrazione torna alla carica, consapevole del fatto che un progetto di questo genere - economicamente parlando - non sarebbe in altro modo realizzabile: "Spero di far tornare Luciano Benetton sui propri passi." - afferma il sindaco Bianchin al Gazzettino - "La speranza è l'ultima a morire".