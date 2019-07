Pesta a sangue la titolare di un'impresa di pulizie per "vendicare" la compagna

Calci e pugno su tutto il corpo e sulla testa: un pestaggio violentissimo quello che lunedì pomeriggio ha dovuto subire una 56enne, responsabile dell'impresa di pulizie "Nirbus" di via Trieste a Villorba. Ad aggredire la malcapitata è stato un 23enne di Giavera del Montello che è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Treviso. Il giovane era intervenuto presso l'azienda dopo una lite tra la 55enne e la sua compagna, una 19enne trevigiana, che si era lamentata con lui del trattamento subito: da qui la pianificazione dell'agguato. Per "fare giustizia" il 23enne ha picchiato selvaggiamente la donna, soccorsa poi in pronto soccorso con traumi guaribili con una prognosi di 30 giorni circa.