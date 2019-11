Anziana investita da un ciclista, trasportata in pronto soccorso

Incidente senza dubbio inconsueto quello avvenuto nella mattinata di oggi, domenica, in piazza Umberto I, a Lancenigo di Villorba. Una donna di 78 anni, R.E., residente in zona, è stata investita da un ciclista. L'anziana è stata soccorsa dagli infermieri del Suem 118 e trasportata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono preoccupanti.