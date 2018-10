Scarti di metallo e un furgone, raid dei ladri alla "Artimetal"

Raid dei ladri alla "Artimetal" di via Edison a Villorba. Ignoti, durante lo scorso week end, sono penetrati all'interno della ditta forzando il portone d'ingresso. Ad essere rubati 90 kg di scarti metallici di lavorazione e altri oggetti: il materiale è stato interamente caricato a bordo di un furgone Fiat Scudo, di proprietà dell'azienda, con cui i ladri si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Villorba e del nucleo radiomobile di Treviso. Il mezzo non è stato più rinvenuto ed è forse destinato, si sospetta, ad essere ricettato come il materiale che è stato rubato alla ditta. Il furto è fortunatamente coperto da assicurazione.