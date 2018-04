Assegnate 77 borse di studio a meritevoli studenti di Villorba

VILLORBA I bandi di concorso 2017 per l’assegnazione di borse di studio a giovani laureati (finanziate da privati) e il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado e Centri di Formazione Professionale (finanziate con risorse comunali) sono state assegnate e consegnate a 77 studenti nel corso di una cerimonia che si è svolta alla fine dello scorso marzo nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba.

“Da più di 14 anni l’amministrazione comunale - ha detto Francesco Soligo, assessore al sociale di Villorba - finanzia le borse di studio e nel tempo abbiamo visto crescere sempre più la media (superiore all’8,5 e con numerosi 110 con lode) della votazione degli studenti che vi concorrono e speso il buon risultato conseguito è un volano positivo che contagia i componenti della stessa famiglia, come dimostrato dalle borse assegnate a più fratelli. Per questo motivo la giunta aveva approvato i criteri per la concessione di borse di studio agli allievi e portando il budget a 13.235 euro lordi, vale a dire 4.400 euro in più rispetto allo scorso anno. Inoltre – ha ribadito Francesco Soligo – grazie agli schemi di convenzione con finanziatori privati (le famiglie Pastro, Lovat, Mazzoccato, la cooperativa Comunica, la Fides e il Gruppo Bici in Viola), per l’istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in specifiche discipline previste sono state assegnate borse di studio per un totale di 4.250 euro lordi”.

Ecco l’elenco di tutti i premiati.

Scuola secondaria di primo grado: Caterina Basso, Francesca Battaglia, Irene Lorenzon, Erica Maniscalco, Pietro Mantese, Alessia Maracci, Giovanni Mason, Matteo Modolo, Emma Lisa Nanni, Silvia Ostan, Giovanni Piovesan, Giorgia Riboni, Martina Sozza, Alice Vallotto, Chiara Zambon, Teresa Zanatta, Silvia Zandonà.



Scuola secondaria di secondo grado: Luca Armigliato, Alessia Barbisan, Alice Barbisan, Viola Barbon, Gioia Bardini, Alice Barufffol, Aurora Baruffol, Chiara Biscaro, Angelica Biscaro, Davide Biscaro, Samuele Biscaro, Silvia Biscaro, Franco Breda, Serena Bredariol, Francesca Callegari, Kristian Crosato, Damiano De Gaspari, Viviana De Gaspari, Margherita de’ Longhi, Greta De Stefani, Giada Favero, Tullia Fontana, Lara Forte, Federico Franchi, Daniele Furlanetto, Elisa Gallina, Franziska Ghedin, Elisabetta Giuliato, Laura Gjeci, Nicolò Guidolin, Thanushi Kiara Ranaweera kamburawala Kankanange Don, Luca lazzari, Beatrice Locatelli, Silvia Mazzon, Valentina Mazzuccato, Chiara Meneghetti, Flavia Narder, Annalisa Paro, Asialuna Pavan, Elena Piai, Mirca Pozzobon, Angelica Sarorato, Marta Scandiuzzi, Teresa Schiavato, Martina Socal, Angela Tessari, Rebecca Toscan, Matteo Trevisiol, Marina Valerio, Anis Veapi, Laura Zampiei, Andrea Zanatta.