Rissa durante il veglione di Capodanno, incendia l'auto del rivale e scappa

Prima uno scontro verbale, per motivi banali, proprio durante il classico veglione per festeggiare l'arrivo del 2020, poi la vendetta di uno dei contendenti. Questi infatti ha pensato bene di passare dalle parole ai fatti, facendosi giustizia da sè, devastando e dando alle fiamme l'auto dell'altro. Protagonista del gesto è stato un commerciante 35enne residente a Povegliano, ma di origini coneglianesi. Dopo aver appiccato le fiamme l'uomo si è poi dileguato, salvo poi essere rintracciato dai carabinieri e denunciato per il reato di incendio. L'episodio che ha visto come protagonista l'uomo è avvenuto, come detto, nella notte di Capodanno, verso l'1.30 circa, a Villorba in via Campagnola. Uscito dall'abitazione in cui stavano festeggiando l'arrivo dell'anno nuovo, il 35enne, con vari precedenti penali alle spalle, si è messo al volante della sua Fiat 500 e ha più volte urtato, devastandola, l'Opel Corsa di un conoscente, un impiegato di 42 anni, residente a San Biagio di Callalta, e con cui aveva avuto l'alterco, poco prima. Non certo il migliore dei modi di cominciare l'anno nuovo.

Il 35enne, oltre ad utilizzare la sua auto come ariete per danneggiare il veicolo del rivale, ha rotto il finestrino di questo mezzo, dando poi alle fiamme l'abitacolo, andato semidistrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno immediatamente spento l'incendio. L'impiegato, vittima di questo grave gesto, ha chiesto immediatamente aiuto ai carabinieri. Sulle tracce del piromane si sono messi i militari della stazione di Maserada e del nucleo radiomobile di Treviso che hanno, in breve tempo, rintracciato l'autore del rogo. Il 35enne è stato denunciato per il reato di incendio.