Tenta di rapinare un market: cassiera reagisce, arrestato

VILLORBA Ha tentato di mettere a segno una rapina all'interno del supermercato Crai di Lancenigo di Villorba, in via Montegrappa, ma è stato "respinto" dai titolari e catturato dai carabinieri che si trovavano di pattuglia poco distante. Un bandito davvero sfortunato, P.L.A., 23 anni, italiano residente in zona e con precedenti di polizia alle spalle: il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato domani, mercoledì.

L'episodio è avvenuto alle 13 circa quando il rapinatore, travisato ed armato di coltello, è entrato all’interno del market e minacciando la cassiera ha cercato di farsi consegnare l’incasso della mattinata, di oltre 800 euro. La reazione dei titolari ed il rapidissimo intervento dei carabinieri hanno permesso ai militari l’arresto in flagranza di reato. Al termine degli accertamenti del caso, P.L.A. è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.