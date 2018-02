Bombola dei fornelli in fiamme, paura in serata a Villorba

VILLORBA Paura nella serata di martedì, poco dopo le 20, all'interno di un'abitazione di via Ippolito Nievo a Villorba. A causa di una perdita di gas da una bombola presente sotto i fornelli della cucina si è sviluppato un incendio. La padrona di casa, terrorizzata, ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza la cucina, hanno portato all'esterno la bombola per bonificarla. In supporto intervenuti anche gli uomini del nucleo gpl di Mestre. La donna, seppur molto scossa, non ha riportato ferite.