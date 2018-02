Esce dal market con la spesa senza pagarla, denunciato un 45enne trevigiano

TREVISO Ha trafugato dagli scaffali del market vari generi alimentari per un valore di circa 130 euro e con la spesa ha tentato di dileguarsi senza pagare. L'episodio è mercoledì, poco dopo le 19.30, al "Famila" di viale della Repubblica a Villorba. Protagonista di questo episodio un trevigiano di 45 anni, T.R.. Il giovane, fermato dalla vigilanza e quindi preso in consegna dai carabinieri di Treviso, è stato denunciato per furto aggravato.