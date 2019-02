Ladra in fuga al Famila inseguita e braccata dall'addetta alla vigilanza

I carabiniri di Villorba e del nucleo radiomobile di Treviso, nella mattinata di martedì, hanno denunciato per tentato furto aggravato una nomade italiana, M.A.C., 28enne originaria della provincia di Matera ma residente a Castelfranco, con precedenti di polizia. La donna, con una complice poi fuggita, verso le 11.30 circa, è stata sorpresa da un’addetta alla vigilanza del Famila di Treviso, in viale della Repubblica, mentre tentava di uscire dopo aver rubato numerosi generi alimentari per un valore di 100 euro circa.

Nel tentativo di fermare le due donne l’addetta inciampava sulla borsa abbandonata dalla fuggitive cadendo a terra e procurandosi lievi escoriazioni a mani e ginocchia. Dopo l’arrivo dei carabinieri nel parcheggio circostante è stata rinvenuta un’auto usata dalle nomadi all’interno della quale venivano trovati altri generi alimentari del valore di alcune centinaia di euro rubati nella stessa mattina da altri supermercati cittadini. La refurtiva è stata restituita mentre sono in corso gli accertamenti per identificare la donna riuscita a fuggire .