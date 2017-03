Razziato dai ladri negozio di abiti da sposa: colpo da 100mila euro

VILLORBA Colpo dei ladri mercoledì sera, alle 21.20, all'"Atelier Gritti" di via Roma a Carità di Villorba. Ignoti, dopo aver scardinato il telaio di una finestra blindata sul lato destro del negozio, sono penetrati all'interno trafugando, in neppure due minuti di tempo, circa 70 abiti da sposa per un valore di circa 100mila euro.

L'allarme è regolarmente scattato ma quando i carabinieri sono giunti sul posto i malviventi erano già lontani. La banda si è dileguata a bordo di un furgone bianco, probabilmente un Renault Master, in direzione di Conegliano. Ad interrompere l'azione dei ladri è stato l'intervento provvidenziale di una badante che statv assistendo la residente di un'abitazione che si trova a pochi passi dal negozio. La donna, sentito il rumore dell'allarme, ha aperto le tapparelle e acceso la luce, scorgendo chiaramente i malviventi.

Senza questo "disturbo" la banda avrebbe potuto prendere ulteriori abiti e aggravare notevolmente il danno provocato al negozio che resta comunque molto ingente. Sul furto indagano ora i carabinieri. I titolari rassicurano le spose che a breve convoleranno a nozze: gli abiti da sposa da consegnare a breve non sono stati interessati dal furto (si trovavano all'interno di un apposito magazzino) e potranno essere regolarmente ritirati.