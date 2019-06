Incendio nel cantiere della Pedemontana a Villorba, distrutto un furgone

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Treviso per spegnere un incendio divampato all'interno dell'area del cantiere della Pedemontana Veneta. Ad essere distrutto dalle fiamme, fermo in via della Cartiera a Villorba (tra lo stabilimento Benetton ed il centro commerciale Panorama), è stato un furgone in uso ad un'azienda. E' probabile che a causare le fiamme sia stato un corto circuito.