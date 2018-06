In fiamme plastica e polistirolo, colonna di fumo nero: decine di chiamate al 115

VILLORBA Allarme nel primo pomeriggio di oggi a Villorba per una densa nube nera causata dall'incendio di vario materiale plastico divampato in via Cal di Treviso, al civico 23, a pochi passi dalla cartiera "Marsoni". A finire in cenere, forse per cause accidentali, vario materiale di recupero tra cui pannelli di polistirolo, plastica, tuti per l'irrigazione. Nessuna struttura contigua coinvolta. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Treviso che in breve tempo hanno spento le fiamme. Decine le telefonate giunte al centralino del 115. Il fumo, nerissimo, era ben visibile a km di distanza, fin da Castrette.