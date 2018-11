Ladri alla concessionaria Ducati: moto rubate e ritrovate a Padova

Due motociclette Ducati, una Supersport e una Diavel, sono state rubate all'alba di mercoledì, poco dopo le 5, all'interno della concessionaria Ducati Autonord lungo via Roma, a Lancenigo di Villorba. Ignoti sono penetrati nell'edificio che ospita le "rosse" di Borgo Panigale, scassinando il portone d'ingresso e hanno poi caricato i mezzi probabilmente a bordo di un furgone con cui i ladri si sono poi dileguati. Grazie al sistema di allarme gps installato sui due mezzi gli agenti del Commissariato di Padova, allertati dai carabinieri di Treviso, sono riusciti a risalire al luogo in cui le moto sono state abbandonate, alcune ore dopo il furto. I malviventi non sono riusciti evidentemente a disattivare il sistema di localizzazione e hanno perciò deciso di sbarazzarsene, per non essere identificati. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona di Villorba .