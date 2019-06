In casa quasi 500 tra lettere e pacchi mai consegnati, postino nei guai

In casa aveva ben 457 tra lettere e pacchi, mai consegnati ai legittimi destinatari. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri di Spresiano perquisendo l'abitazione di un portalettere di 44 anni, originario di Taranto. L'uomo era incaricato delle consegne per conto del centro direzionale delle poste di Lancenigo di Villorba. La scoperta è avvenuta ieri, mercoledì, poco dopo le 12. Per il postino scatterà una denuncia mentre il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà regolarmente distribuito ai proprietari.