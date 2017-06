Scossone a Villorba, si è dimesso il sindaco Marco Serena

VILLORBA Scossone a Villorba: nel corso del consiglio comunale che si è svolto nella serata di mercoledì si è dimesso il primo cittadino Marco Serena. Il sindaco ed esponente della Lega Nord lascia in aperta polemica con alcuni componenti della maggioranza. Per il Comune di Villorba si profila dunque il commissariamento da parte della Prefettura di Treviso a meno che Serena (riconfermato per il secondo mandato circa un anno fa) non ritiri le dimissioni entro i prossimi 20 giorni.