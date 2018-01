Spacciava marijuana in centro: viene arrestato e ringrazia i poliziotti

VILLORBA Dopo una notte passata in cella ha voluto personalmente ringraziare i poliziotti che lo avevano arrestato, dicendo che la sua vita aveva preso, negli ultimi tempi, una brutta piega. Una redenzione, un pò tardiva, quella di A.V., un 24enne di Villorba che è stato arrestato lunedì pomeriggio dalla polizia mentre stava spacciando in centro storico. Il giovane, già condannato in passato per droga, si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del processo. A raccontare la vicenda è stato il neo-dirigente delle volanti della Questura di Treviso, Marco Masia.

Il 24enne è incappato in un controllo svolto, lunedì pomeriggio poco dopo le 15, dagli agenti delle volanti nel centro storico di Treviso, in particolare in via Fiumicelli, a pochi passi dal supermercato Pam. Lo spacciatore, volto già noto ai poliziotti, era attorniato da un gruppetto di giovani "clienti" che stavano contrattando con lui la cessione di alcune dosi. Una scena, inequivocabile, che non è sfuggita all'occhio esperto degli agenti. Quando i poliziotti sono intervenuti c'è stato ovviamente il "fuggi fuggi" degli acquirenti mentre il villorbese, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di due sacchettini contenenti alcuni grammi di marijuana e 700 euro in contanti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' stata la perquisizione domiciliare a mettere nei guai il 24enne, attualmente disoccupato: inizialmente il ragazzo ha tentato di negare che quella indicata sulla sua carta d'identità fosse la sua effettiva residenza. Un aspetto che ha insospettito i poliziotti, tanto da indurli a procedere ad un'ispezione accurata, con l'ausilio del cane anti-droga della polizia locale, Trixie, presso il domicilio del 24enne. Nel salone dell'abitazione sono stati trovati 250 grammi di marijuana, 11,6 grammi di cocaina (in tre confezioni), materiale con confezionare dosi, bicarbonato (usata come sostanza da taglio), un coltello a serramanico e una pistola da soft air ad anidride carbonica.

In camera da letto i poliziotti hanno invece trovato tutto l'occorrente per allestire una serra da adibire alla coltivazione della marijuana: vasi, concimi, filtri, aeratori, lampade e filtri dell'aria. Per il giovane "coltivatore in erba" è scattato l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Al vaglio degli investigatori c'è ora l'entità del giro di spaccio gestito dal 24enne, un traffico che gli permetteva (a giudicare anche dal quantitativo di denaro sequestrato durante il controllo) di vivere senza lavorare e senza troppi patemi.