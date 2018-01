Tiziano, Tintoretto e artisti veneti del XXI secolo: 3500 visitatori alla mostra

VILLORBA Dal 1 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 la Barchessa di Villa Giovannina, a Carità di Villorba, ha ospitato la mostra “RITRATTI ”dando vita ad un inedito percorso in cui classico e contemporaneo si mescolavano all’interno di quattro sezioni tematiche. Il tutto è stato possibile grazie alla generosità ed alla sensibilità del collezionista Giuseppe Alessandra che ha prestato a titolo gratuito capolavori di maestri del Rinascimento qualiTiziano e Tintoretto ma non solo. Tali opere sono state accostate alle produzioni di giovani artisti contemporanei presenti negli archivi della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, oltre all’artista invitato Walter Davanzo.

Nel complesso la mostra, prodotta da ARTIKA ed organizzata in collaborazione con la Città di Villorba, ha riscosso molti consensi provenienti da diverse personalità del settore artistico-culturale ed ha positivamente impressionato il coraggio degli organizzatori nel proporre un’esposizione innovativa in provincia di Treviso. La struttura organizzativa ha portato nella Città di Villorba importanti figure della storia dell’arte veneta come il dott. Ettore Merkel (già responsabile dei Beni Culturali nell’Area Marciana di Venezia) e la dott.ssa Giuliana Ericani (già direttrice dei Musei Civici di Bassano), entrambi membri del comitato scientifico della mostra, assieme ai due curatori d’arte contemporanea Daniel Buso e Walter Zuccolotto. La mostra nel complesso ha totalizzato 3500 visitatori di cui 400 circa villorbesi. Diversi target sono stati colpiti registrando una presenza massiccia di famiglie e over 65. Più limitata invece la presenza di under 26. Rispetto alla precedente mostra organizzata da ARTIKA nella Barchessa nel 2016, ovvero Breakfast in Beirut, si è registrato un aumento di circa 60% nel numero di visitatori.

Uno degli aspetti più significativi è stato l’afflusso di un pubblico geograficamente variegato con presenze da diverse provincie oltre a Treviso: Padova, Belluno, Venezia, Rovigo, Pordenone e Vicenza. Un folto gruppo di stranieri ha visitato l’esposizione, attratti dalla promozione realizzata presso l’ufficio informazioni turistiche dell’ Aeroporto di Treviso. Tra le nazioni rappresentate si segnalano: Germania, Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Australia.