Motorsport, chiesto il concordato: depositate in Procura a Treviso le prime querele dei clienti

VILLORBA Il gruppo di concessionarie "Motorsport" di Mestre, con filiale anche a Villorba, ha presentato domanda di concordato preventivo alla sezione fallimentare del Tribunale di Venezia, ottenendo risposta favorevole. A seguire il caso sarà ora il curatore giudiziale nominato dal Tribunale, il dottor Roberto Ficotto. Ora l'azienda dell'imprenditore Aldo Preo avrà 120 giorni di tempo per presentare un piano di risanamento dei debiti altrimento la rete di concessionarie rischia il fallimento. Intanto alcuni dei clienti che da mesi attendono moto o auto, già interamente pagate (c'è chi ha versato fino a quasi 60mila euro) o di cui era stata versata una caparra, sono sul piede di guerra. Presso la Procura di Treviso sono sei gli esposti presentati dai legali di altrettanti trevigiani che si erano rivolti a "Motorsport" per l'acquisto di mezzi, non immatricolati, che in alcuni casi sono "bloccati" in concessionaria.

L’avvocato Antonio Pavan di Treviso (sono ben cinque i clienti che a lui si sono rivolti), raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione ha dichiarato: “Una parte del gruppo di clienti della concessionaria BMW Motorsport, che si è rivolto al nostro studio per tutelare le proprie ragioni, a fronte della mancata consegna della moto ordinata e già in parte pagata, ha deciso di far luce sulle eventuali responsabilità, anche penali, in capo ai soggetti che operavano in Motorsport. Venerdì mattina è stata quindi depositata una denuncia-querela alla Procura della Repubblica. Confermiamo, inoltre, che i nostri clienti sono stati contattati dalla Trasmissione televisiva “Mi Manda raitre”, che ha manifestato interesse nell’occuparsi del caso.”

E Bmw? Alcuni dei clienti, rivolgendosi alla casa madre, hanno ricevuto lettere in cui si ribadisce che "Bmw Italia non è parte del contratto di compravendita da Lei sottoscritto con la stessa Concessionaria Motorsport che è un imprenditore distinto rispetto alla nostra società e come tale, nella propria autonomia imprenditoriale conclude contratti di compravendita con i clienti finali. Pertanto qualsivoglia informazione in merito al pagamento del prezzo del veicolo da Lei acquistato, ovvero alla consegna dello stesso, dovrà essere fornita dalla menzionata concessionario. Al momento non è possibile un intervento diretto di Bmw Italia, tuttavia, qualora si verificassero i presupposti giuridici, Bmw Italia si adopererà al fine di agevolare la consegna dei veicoli ordinati e non ancora consegnati, pur in assenza di obblighi contrattuali".