Esplosione al Panorama di Villorba: era una cisterna sul tetto

Un boato, fortissimo, e poi il silenzio. Attimi di grande paura nella mattinata di oggi, mercoledì, poco prima delle 9, all'interno del centro commerciale "Panorama" di Castrette di Villorba, in via della Cartiera. La deflagrazione è stata causata, è stato ben presto chiarito, dall'esplosione di un serbatoio d'acqua presente sul tetto (inizialmente si era ipotizzata una cella frigorifera), parte dell'impianto di riscaldamento. Non si sono registrati fortunatamente feriti ma l'episodio ha causato ovviamente forte apprensione tra i presenti, alcuni dei quali hanno ovviamente pensato ad un attentato terroristico. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso (presenti con una decina di uomini), le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri di Villorba. La situazione è tornata poco dopo alla normalità.