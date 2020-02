Furto di cibo al "Panorama", 52enne scoperto e denunciato

Un "taccheggiatore" è stato fermato lunedì scorso, poco dopo le 12.40, all'interno del supermercato Panorama, presso il centro commerciale di Villorba, in via della Cartiera. Protagonista dell'episodio A.S., un uomo di 52 anni, residente a Villorba ma originaio di Barletta. L'uomo voleva forse approfittare dell'alto numero di clienti presenti all'interno del market: così ha preso vari prodotti alimentari, per una somma di circa 41 euro, cercando di nasconderli nelle tasche e sotto la giacca e ha cercato di superare la barriera dell'anti-taccheggio ed allontanarsi con il "malloppo". Gli addetti alla sicurezza, già molto provati per l'afflusso imponente di clienti al "Panorama", non si sono fatti sorprendere e quando la sirena dell'allarme si è attivata, subito sono intervenuti per bloccare il 52enne.