A rubare con una bimba di 11 anni, nomade 25enne arrestata

Ieri sera, verso le ore 18.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato, per furto aggravato, una nomade 25enne, F.S., di origine romena e senza fissa dimora, con precedenti specifici. La donna, che si trovava in compagnia di una bambina di 11 anni che diceva di essere la figlia, dopo aver manomesso il congegno anti-taccheggio si impossessava di alcuni capi di abbigliamento nonché di prodotti per l’igiene personale del valore complessivo di 320 euro.

Dopo l’arresto la donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza del comando di via Cornarotta in attesa di comparire davanti al Tribunale per l’udienza di convalida che si terrà questa mattina alle 12.30. La minore, invece, è stata affidata a familiari conviventi. La refurtiva è stata restituita al proprietario.