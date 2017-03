Sassi dal cavalcavia, automobilista colpito blocca l'autore dei lanci

VILLORBA Un 21enne di Catena di Villorba è stato denunciato dai carabinieri di Treviso per danneggiamenti. Il giovane, lunedì sera, è stato pizzicato mentre gettava alcuni sassi dal cavalcavia ferroviario di via Salghere. A bloccarlo è stato un automobilista la cui vettura era stata colpita dai lanci del vandalo: l'uomo ha inseguito e bloccato, in attesa dell'arrivo dei carabinieri, il 21enne. Alcuni residenti si erano resi conto dell'accaduto, sentendo alcuni tonfi provenire dalla carreggiata: nessuno poteva però immaginare che a pochi passi da loro fosse in azione un giovane che per puro divertimento si stava dedicano al lancio di sassi dal cavalcavia.