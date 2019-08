Scippata da due malviventi in scooter: ormai è allarme nella Marca

Ennesimo scippo nella Marca in queste settimane estive. Nel tardo pomeriggio di giovedì a Lancenigo di Villorba, una donna di origini cinesi, una 37enne stava percorrendo in sella alla sua bici lungo via delle Cave quando, improvvisamente, è stata affiancata da uno scooter su cui viaggiavano due persone, entrambe con il casco addosso. Il guidatore, molto rapidamente, si è avvicinato alla malcapitata ed il complice che si trovava seduto sul sedile dietro di lui ha arraffato la borso che era sistemata sul cestino anteriore della bicicletta. La 37enne, sotto choc, non ha avuto neppure il tempo di abbozzare una reazione: gli scippatori, preso il maltolto, si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. All'interno della borsa rubata alla 37enne era presente un bottino di certo molto esiguo, appena 250 euro in banconote di vario taglio e i documenti d'identità della malcapitata. La donna, ovviamente molto scossa per quanto avvenuto, ha poi raggiunto la stazione dei carabinieri di Villorba per denunciare quanto accaduto.