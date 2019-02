Studio fotografico razziato dai ladri, colpo da oltre 160mila euro

Vari pc portatili mac, macchine fotografiche professionali, obiettivi, apparecchiature per il fotoritocco, numerosi hard disk oltre all'intero archivio fotografico aziendale in cui erano custoditi ben 15 anni di duro lavoro. Un colpo clamoroso quello messo a segno, nella notte tra martedì e mercoledì, dai soliti ignoti ladri ai danni dello studio fotografico "Emozioni" di via Roma a Villorba, di proprietà di Flavio Favero. Per lo studio si tratta di un colpo durissimo: buona parte dell'attrezzatura, fondamentale per smaltire le commesse dell'azienda, non era coperta da assicurazione.

L'azienda è dovuta correre ai ripari con nuovo materiale, grazie anche alla collaborazione di alcuni fornitori, ma il lavoro degli ultimi dieci giorni è andato quasi completamente perso. «Sono entrati da una porta di sicurezza, sul retro -ci racconta Flavio Favero- e poi hanno scavalcato, con la scala, una piccola parete e sono entrati dove tenevamo la strumentazione. Abbiamo le telecamere ma i ladri hanno strappato via sia il monitor che il registratore». Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Villorba. Si ipotizza il furto su commissione. «Sono venuti in maniera quasi chirurgica, hanno distrutto 15 anni di vita professionale»: dice amaro il titolare.