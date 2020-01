Getta via documenti, ecovandalo individuato dalla polizia locale

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato al comando della Polizia Locale l’abbandono di rifiuti tra via Campagnole e via Venturali. «E’ intervenuta sul posto una pattuglia che già stava facendo il giro di controllo delle foto trappole posizionate permanentemente in varie zone del Comune -ha detto Riccardo Sutto, comandante del Corpo Intercomunale- per individuare chi abbandona rifiuti. In questo caso l’eco vandalo ha gettato a bordo strada vario materiale inclusi dei documenti che ne hanno permesso l’identificazione: è un cittadino residente ad Arcade al quale verrà notificato in settimana il verbale di contestazione con annessa sanzione di 200 euro».