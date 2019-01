Incendio a Venturali, in fiamme due cassoni di camion e un'auto

Incendio nel pomeriggio di oggi, martedì, in località Venturali di Villorba, in via Arcade. Ad essere distrutti dalle fiamme, divampate poco dopo le 14.30, due cassoni di camion dismessi e posizionati a terra oltre ad un'auto che è stata coinvolta. Nell'incendio è andato distrutto vario materiale da lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso; l'intervento di messa in sicurezza e spegnimento si è concluso poco dopo le 18. Ignote per ora le cause del rogo.