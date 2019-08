Schiacciato da un blocco di cemento, operaio 43enne ferito

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì, all'interno di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio a Villorba, in via Tevere. A restarne vittima un operaio di 43 anni, di origini bosniache, Zoran Syjepanovic. L'uomo, dipendente della ditta "Costruire sas" di Guerriero Mastellotto e company, è stato schiacciato da un manufatto in cemento mentre si trovava all'interno di una buca nel giardino prospicente la casa. Il 43enne, seppur ferito in modo molto serio, non ha mai perso conoscenza. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'automedica del Suem 118. Gli infermieri hanno stabilizzato il ferito e lo hanno poi trasportato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono giunti i carabinieri di Villorba e gli ispettori del nucleo Spisal che ora indagano sulla vicenda. La prognosi del 43enne resta per ora riservata.