Mogliano, Maxi vincita al superenalotto per il giocatore "smemorato"

MOGLIANO VENETO Moglianese fortunato ma "smemorato". Vincita da capogiro per un 50enne di Mogliano - come riporta il Gazzettino di Treviso - che gioca e vince la bella somma di 100mila euro. Il cospicuo premio ha rischiato per così dire di rimanere nelle tasche dello stato in quanto l'uomo aveva giocato la scheda vincente ben un mese fa. "Colpo grosso al Superenalotto: vinti a Mogliano 100mila euro": chissà quanti cittadini di Mogliano avranno fatto le corse per verificare il proprio biglietto alla cartoleria "Cartolandia" dopo aver letto il nostro articolo. Tutti tranne lui, l'anonimo vincitore che ora partirà per Milano per riscuotere la somma.