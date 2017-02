La fortuna sorride a Paese: vinto un vitalizio ventennale con il sistema Win For Life

PAESE A chi non piacerebbe ricevere una consistente paga mensile senza dover muovere un dito? Sarebbe di sicuro un grande aiuto per le proprie finanze personali e proprio per questo il gioco Win for life da alcuni anni a questa parte mette in palio una serie di vitalizi dedicati a tutti coloro che decidono di sfidare la sorte.

Una vittoria ogni tanto può capitare, ma assicurarsi una vincita della durata di ben 20 anni sbagliando tutti i numeri della schedina è davvero qualcosa di difficile da vedere. L'episodio è successo alla ricevitoria Cester di Paese dove giovedì pomeriggio un fortunato giocatore ha azzeccato la combinazione "0+1", sbagliando cioè tutti i numeri della schedina tranne il Numerone. Senza dire nulla quindi si è intascato una rendita mensile di ben tremila euro per i prossimi vent'anni. Come spiegato da "La Tribuna di Treviso" si tratta della 432esima rendita distribuita da Win For Life in tutte le sue modalità di gioco. Il proprietario della ricevitoria però non ha la minima idea di chi possa essere il fortunato vincitore. Di sicuro un cliente abituale, residente in zona visto che la ricevitoria è frequentata principalmente dagli abitanti del posto. In passato, nello stesso posto, erano stati vinti 100 mila euro con un gratta e vinci. Oggi, a sei anni di distanza da quell'episodio, la fortuna è tornata a sorridere a Paese e soprattutto a un suo fortunato abitante.