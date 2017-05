Concorsi fotografici 2016: ecco tutti i vincitori di “Farra di Soligo, alberi storici e particolari”

FARRA DI SOLIGO Martedì 23 maggio, presso l'Auditorium “Santo Stefano” di Farra di Soligo, si sono svolte le premiazioni dei concorsi fotografici organizzati lo scorso anno dall'Assessorato alla Cultura: la 2^ edizione del concorso riservato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I° grado di Farra di Soligo e quello rivolto agli adulti, giunto ormai alla 6^ edizione.

Molti i partecipanti alla serata: gli iscritti ai due concorsi, le famiglie, gli amici e alcuni simpatizzanti. Durante la serata sono state poi proiettate tutte le fotografie in gara, sia del concorso riservato ai ragazzi (intitolato “Farra di Soligo, alberi storici e particolari”), sia del concorso rivolto agli adulti (intitolato “Farra di Soligo, flora e fauna tra campagna, boschi e vigneti”). Come consuetudine, i vincitori sono stati svelati soltanto a conclusione della serata. Vincitrice del concorso riservato ai ragazzi è risultata la fotografie intitolata “Pino marittimo tra le colline del Prosecco”, di Francesca Papa della classe 3^ B. Mentre, per quanto riguarda il concorso per gli adulti, nella sezione a colori il premio per la 1^ classificata è andato alla fotografia con descrizione “Giornata fredda” di Umberto Antoniazzi, residente a Sernaglia della Battaglia. Seconda classificata la fotografia “Volo d'airone” di Santina Pompeo, residente a Susegana. Terza la fotografia “Sguardo curioso” di Bruno Bressan, residente a Farra di Soligo.

Nella sezione bianco/nero è stata premiata, come 1^ classificata, la fotografia di Marco Zannoni, residente a Sernaglia della Battaglia, con descrizione “Il re dei Palù”. All'evento erano presenti la Giuria, che ha commentato le fotografie di entrambi i concorsi e motivato la scelta delle vincitrici, e lo sponsor “Casa della Pasqualina”, pizzeria – steak house di Conegliano. “Sono davvero molto lieto che, anche quest'anno, i concorsi fotografici abbiamo riscosso un grande successo” - dichiara soddisfatto Mattia Perencin, Assessore alla Cultura del Comune di Farra di Soligo, e prosegue: “Ringrazio i membri della Giuria, sempre disponibili e molto professionali, e lo sponsor del concorso per gli adulti, la 'Casa della Pasqualina' di Conegliano, che ci consente di portare avanti questa iniziativa anche in un momento così particolare per il nostro Comune”. Le fotografie vincitrici sono state pubblicate sul sito del Comune di Farra di Soligo, nell'apposita sezione dedicata al concorso fotografico.