Contest per il miglior presepe: i bimbi di Casa Moro danno in beneficenza i soldi del premio

ODERZO E’ quella realizzata dai bambini di Spazio Gioco – Casa Moro, la foto vincitrice della seconda edizione del contest "Il Presepe mi piace" promosso dall’assessorato alla cultura e al turismo di Oderzo.

Organizzata alla scopo di promuovere la tradizione del presepe con una connotazione più sociale e più social, l’iniziativa è stata riproposta anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. Per un mese, quindi, dall’8 dicembre all’8 gennaio, 2018, le associazioni ed i residenti opitergini di qualunque nazionalità e senza limiti di età hanno potuto partecipare al concorso che premiava le foto attraverso i like postati sulla pagina facebook dedicata “Comune di Oderzo” e gestita dallo Iat. Il contest, che si è svolto in forma anonima, ha visto la partecipazione di 9 concorrenti tra singoli, coppie, gruppi per un totale di 243 like. Le maggiori preferenze (83) sono state espresse per la foto che rappresenta il presepe realizzato da Spazio Gioco – Casa Moro. Il presepe è stato fatto dai bambini ed è “interattivo” perché ogni bimbo ha attaccato una figura nello specchio e ogni tanto capitava che si spostasse una pecorella o una stellina. Il contest prevede che il vincitore possa destinare in beneficenza a favore delle attività per le fasce più deboli della popolazione un contributo di cento euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale e che Spazio Gioco – Casa Moro ha deciso di devolvere all’Associazione Bambini di Chernobyl.