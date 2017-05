Vini in Loggia 2017, è dell’Althe’a di Valdobbiadene il miglior Prosecco Extra Dry

VITTORIO VENETO La cantina Althe’a di Valdobbiadene si aggiudica l’8a edizione del concorso “Vini in Loggia Extra Dry” nell’ambito di Vini in Loggia 2017, manifestazione del circuito “Primavera del Prosecco”, in corso a Vittorio Veneto. Lunedì 15 maggio la commissione di esperti, composta da addetti di AssoEnologi in collaborazione con Fisar e Onav, si è riunita all’hotel Calvi di Vittorio Veneto per valutare i vini delle 30 cantine partecipanti all’edizione 2017 di Vini in Loggia, evento organizzato da Pro Loco Vittorio Veneto. Nell’ambito dell’apertura della manifestazione, venerdì 19 maggio in municipio a Vittorio Veneto sono stati premiati i primi tre classificati al concorso “Vini in Loggia Extra Dry”:

1° posto per la cantina Althe’a di Marika Drusian di Valdobbiadene

2° posto per la cantina Andreola di Paola Stefano di Farra di Soligo

3° posto per la cantina Le Mire di Liessi di Refrontolo.

Il premio speciale “Miglior cantina Vittoriese” è invece stato assegnato a Vinicollina Tesini.

Vini in Loggia 2017 prosegue, nella nuova cornice di piazza del Popolo, fino a domenica 28 maggio. Oltre allo stand di promozione del prosecco, la piazza ospita l’evento gastronomico Pesce & Bollicine curato da un consorzio di pescatori chioggiotti. Questo il programma: martedì 23 maggio dalle 18.30 degustazioni di prosecco allo stand Vini in Loggia e serata frittura dell’Adriatico; mercoledì 24 maggio degustazioni, sapori e profumi dalle 18.30. Giovedì 25 doppio appuntamento: oltre alle degustazioni a partire dalle 18,30, alle 21 in piazza del Popolo spettacolo per le famiglie con Mago Verde Show. Venerdì 26 maggio stand aperti dalle 18.30 e alle 21 “Il Molleggiato 2”, tributo ad Adriano Celentano, mentre sabato 27 maggio degustazioni a partire dalle 16 e alle 21 omaggio a Lucio Battisti con “Comunque Lucio”. Gran finale domenica 28 maggio: Vini in Loggia dà appuntamento a partire dalle 10. La Pro Loco, in collaborazione con le guide dell’associazione naturalistica Prealpi Cansiglio, propone alle 14.30 una passeggiata naturalistica tra le colline vittoriesi (info: 370.1107202) e alle 21 cover band dei Pooh con “Noi con voi”. Nel fine settimana lo stand con specialità chioggiotte sarà attivo anche a pranzo.