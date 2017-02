Il trevigiano Modolo vola a Bangkok per la finale mondiale di Mister International

CODOGNE' Il trevigiano Vinicio Modolo, Mister Italia International è partito sabato mattina per Bangkok (Thailandia) dove parteciperà alla finale mondiale di Mister International, il più importante concorso di bellezza maschile del mondo. All’arrivo nella capitale thailandese Vinicio si unirà al gruppo di circa 40 concorrenti provenienti da tutti i continenti e assieme a loro si trasferiranno in varie città della Thailandia iniziando da Pattayà. Qui, oltre a visitare la località, sulle immacolate spiagge di Pattaya verranno fatti servizi foto e riprese video in costume da bagno Jesuspaul partner di Mister Italia. Dopo un paio di giorni passati a Pattaya i concorrenti si trasferiranno nel nord della Thailandia, a Khao Yai per altri video eservizi fotografici e per visitare le incontaminate foreste pluviali. Prima di rientrare a Bangkok il gruppo passerà per Nakhon Ratchasima, la terza città della Thailandia.

Al rientro del gruppo nella città imperiale, oltre a visite ai templi e altri punti di interesse il programma prevede prove e passaggi giuria prima della Finale che si terrà il 13 febbraio. Vinicio Modolo che rappresenterà l’Italia e Mister Italia, è uno studente 23 enne di Codognè iscritto all’Università di Padova (facoltà di ingegneria dell’automazione), alto 186, capelli castani e occhi marrone del segno dell’acquario. Alla serata finale sfilerà con alta moda da cerimonia di Enrico Monti, e con la moda mare di JesusPaul. Oltre a queste due aziende partner di Mister Italia, a sostenere il concorso ci sono anche la Sting eyewear, la World of Beauty, la Thai Airways e la Wella. Vinicio che ha iniziato il suo cammino a Mister Italia vincendo la fascia di “Mister Italia Pordenone”. Nell'edizione 2015 di Mister International che si è tenuta a Manila (Filippine), Andrea Luceri – Mister Italia 2015, ha vinto la fascia di Mister Telegenic.