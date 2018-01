Picchia la moglie in casa, poi aggredisce i carabinieri: 53enne finisce in carcere

CASALE SUL SILE N.P., 53 anni di origine vicentina ma da tempo residente a Casale sul Sile, nella mattinata di domenica 7 gennaio è finito in carcere a Santa Bona dopo la convalida del suo arresto. I fatti risalgono alla sera di venerdì quando i militari della Stazione Carabinieri di Zero Branco, con l’ausilio di quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Treviso, sono intervenuti per sedare una lite familiare in via Papa Giovanni XXXIII a Casale sul Sile.

All’arrivo dei militari l’uomo era visibilmente alticcio ed aveva poco prima malmenato la moglie a seguito di un violento diverbio. Alla vista degli uomini in divisa invece di calmarsi, l'uomo si è scagliato contro di loro brandendo un coltello ed un grosso martello da muratore. I carabinieri dopo aver portato la situazione alla calma hanno proceduto all’arresto per maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Treviso fino all’udienza di convalida di questa mattina che gli ha aperto le porte del carcere.