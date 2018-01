Pugni, calci e violenza psicologica: donna 40enne denuncia un noto politico trevigiano

TREVISO Si dice che l'amore a volte è cieco, e per certi versi questa storia forse un po' lo dimostra. Protagonista suo malgrado della vicenda è una 40enne legata sentimentalmente, fino a poche settimane fa, con un noto politico trevigiano che, secondo quanto riporta "la Tribuna" in edicola oggi, l'avrebbe a più riprese fatta oggetto di calci, pugni e violenza psicologica, tanto da venire infine denunciato.

A far scattare le indagini è stata infatti l'ultima visita della 40enne al Pronto Soccorso dopo l'ennesima violenza da parte di quello che ad oggi è l'ex compagno, noto in città per aver più volte ricoperto incarichi amministrativi ed essersi candidato sindaco anche in comuni differenti. Secondo infatti quanto riportato dalla donna alle forze dell'ordine a cui ha sporto denuncia, l'uomo l'avrebbe riempita di pugni e calci, oltre ad averla trascinata per i capelli. Una ricostruzione plausibile visto che corrisponde alle lesioni che la signora ha subito e che ha portato lo stesso ospedale a sporgere denuncia d'ufficio per violenza domestica.

Non si tratterebbe però di un episodio isolato, ma anzi, di un comportamento reiterato nel tempo. La donna però, innamorata del politico, non ha mai voluto sporgere denuncia nonostante l'insistenza degli amici. Un episodio accaduto però negli scorsi mesi ha cambiato le "carte in tavola": l'uomo avrebbe infatti chiesto alla donna di raggiungere la propria abitazione in sua assenza per recuperare dei medicinali, ma al momento in cui la donna è entrata nell'immobile l'uomo ha contattato le forze dell'ordine con l'obiettivo di farla arrestare, con l'inganno, per violazione di domicilio. Insomma, una situazione grave e che da oggi verrà seguita da avvocati e tribunale nella speranza che si possa tornare al più presto alla "vera normalità" di tutti i giorni.