Violenza sessuale ai danni della collega: 50enne a processo

Prima mesi di insistenti corteggiamenti e fastidiose avances, poi un'aggressione nello spogliatoio femminile in cui è stata costretta a spogliarsi davanti a lui. Pochi minuti dopo, in macchina, un nuovo approccio e all'ennesimo rifiuto è stata malmenata.

E' la storia raccontata da una 40enne operatrice della casa di riposo Fenzi di Conegliano che ha denunciato per violenza sessuale M.V., un collega 50enne. La vicenda, affrontata oggi, martedì mattina, nel corso della prima udienza del processo a carico dell'uomo, si sarebbe svolta a cavallo tra la fine del 2016 e l'aprile del 2017. La 40enne ha raccontato di aver subito più volte gli approcci del 50enne, sempre respinti. Fino a quando, ad aprile del 2017, una sera alla fine del turno, il collega che le aveva chiesto un passaggio a casa le si sarebbe parato davanti all'interno dello spogliatoio per il personale femminile della struttura coneglianese.

«Mi ha messo le mani addosso e mi ha costretto a spogliarmi davanti a lui» ha raccontato nella sua denuncia. Perché poi, malgrado l'accaduto, l'operatrice sanitaria abbia comunque deciso di dare un passaggio al collega che aveva mostrato quell'interesse morboso nei suoi confronti non è ancora chiaro. Ma durante quel viaggio M.V. ci avrebbe "riprovato" e dopo essere stato respinto avrebbe colpito la 40enne con una sberla, tanto che la donna il giorno si è presentata al lavoro con un livido in faccia. La difesa dell'infermiere è netta: «Nessuna violenza, nessuna morbosità, eravamo buoni amici e io non ho fatto nulla». Sullo sfondo della storia anche le "dicerie" sulla natura del rapporto tra i due e i problemi disciplinari del 50enne, che sarebbe stato sanzionato 4 volte dalla dirigenza di casa Fenzi, in almeno due casi anche per aver consumato alcolici durante le ore di lavoro.