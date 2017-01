Investito sui binari a Lancenigo, 16enne in gravi condizioni

SPRESIANO Grave incidente poco dopo le 18 di venerdì sera a Lancenigo di Villorba lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. Un ragazzino di 16 anni è stato sfiorato da un treno passeggeri in transito nei pressi della stazione ed è stato scaraventato sulla massicciata dell'altro binario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem118 che lo hanno trasportato al Ca' Foncello: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Giunti anche gli agenti della polizia ferroviaria di Treviso che ora indagano sulla vicenda. Centinaia i pendolari a lungo in attesa nelle stazioni o a bordo dei treni. La situazione si è sbloccata poco dopo le 19.30 con i treni che hanno potuto riprendere a circolare regolarmente.