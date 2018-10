Muore per un malore durante la raccolta delle olive

Stava salendo sui pioli di una scala, appoggiata ad un albero di olive, per raccoglierle. Improvvisamente un malore, probabilmente un infarto, lo ha fatto cadere a terra. Inutile purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte degli infermieri del Suem 118, subito intervenuti per soccorrerlo. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì, poco dopo le 11 a Vittorio Veneto in via Mascagli. A perdere la vita un pensionato di 72 anni, Ugo Negro, vittoriese: l'uomo, insieme alla moglie e ad alcuni amici (che hanno lanciato l'allarme), stava raccogliendo le olive in un piccolo uliveto attiguo alla sua abitazione e di sua proprietà. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto. Ugo Negro lascia la moglie Luisa e due figlie.