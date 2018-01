A Vittorio Veneto arriva un nuovo ristorante: in viale della Vittoria arriva Sushi Experience

VITTORIO VENETO Aprirà le sue porte il prossimo 17 gennaio il "Meet Sushi Experience" in viale della Vittoria a Vittorio Veneto, in pieno centro città. Si tratta della prima attività di questo genere ad aprire in città e l'idea è stata del 22enne cinese Aron, come racconta "il Gazzettino". Sarà un ristorante con sede negli spazi completamente rinnovati dell'ex sede del Monte dei Paschi di Siena e avrà 80 posti a sedere divisi su due piani. Insomma, un bel toccasana per la ricezione turistica ed enogastronomica della città a sentire gli esponenti dell'Ascom locale, sempre più preoccupati in vista del Raduno Triveneto delle Penne Nere e quello dei Fanti che nei prossimi mesi arriveranno in città. Troppo pochi infatti i ristoranti ancora aperti in città, mentre inadeguata sarebbe ad oggi la capacità alberghiera, ma si spera che con questa apertura qualcosa cambi e qualcuno prenda coraggio per aprire nuovi spazi dedicati al pubblico.