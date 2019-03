Colpo dei ladri alla "Vittorio Veneto Automobili", bottino di 35mila euro

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì alla concessionaria "Vittorio Veneto Automobili" di via Rizzera. Ignoti, dopo aver scassinato la porta d’ingresso, sono penetrati all'interno del salone e negli uffici, dove hanno scassinato la cassaforte, da cui sono stati presi circa 4mila euro. Trafugata anche una Audi Rs 3, del valore di circa 25mila euro, oltre ad un pc e ad una macchina fotografica. Il bottino, compresi i danni (i ladri hanno portato via anche il registratore delle telecamere di videosorveglianza), supera nettamente i 40mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Vittorio Veneto.