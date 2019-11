Camion esce di strada al casello di Vittorio Veneto sud, autista illeso

Incidente, fortunatamente senza feriti, in autostrada A27 poco dopo le 14.30. Un camion, appena entrato attraverso il casello di Vittorio Veneto nell'arteria, in direzione di Belluno, è uscito di strada finendo la propria corsa in una scarpata. L'autotrasportatore è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto, per il recupero del mezzo pesante, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, l'autogru dal comando provinciale di Treviso e la polizia stradale di Treviso. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.