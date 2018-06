Elevatore finisce capovolto sull'asfalto, disagi al traffico lungo la A27

VITTORIO VENETO Non ha fortunatamente causato feriti un episodio avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì, lungo l'autostrada A27 nella zona di Vittorio Veneto. Un mezzo elevatore, trasportato sul pianale di un camion, è finito sull'asfalto, capovolto su un fianco. Per recuperare l'elevatore è stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Il traffico è stato a lungo bloccato con rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente. Sempre in mattinata incidente stradale a Godega di Sant'Urbano in via Roma. Coinvolti nello schianto, un tamponamento, un mezzo della Savno e un camion della Superbeton. Non si è verificato nessun ferito. Intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e il Suem 118.