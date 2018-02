Terminati i lavori di sistemazione del parcheggio dell’uscita autostradale di Vittorio Veneto Sud

VITTORIO VENETO I lavori di sistemazione del parcheggio di via del Bersagliere, a pochi metri dal casello autostradale di Vittorio Veneto Sud, sono ormai in dirittura d’arrivo. Si tratta della prima area di sosta a disposizione degli automobilisti in uscita dall'A27. In questi giorni sta per essere terminato il primo stralcio di interventi che hanno riguardato la posa delle condutture e delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e la posa dei cavidotti per gli impianti elettrici della pubblica illuminazione, nonché delle cordonate che delimiteranno gli stalli e le zone verdi. La superficie del parcheggio è stata leggermente aumentata inglobandovi lo spazio della strada laterale, razionalizzando così l’accesso all’area di sosta. L’area di parcheggio torna dunque disponibile in attesa dell’esecuzione dell'ultima fase dell'intervento, che sarà costituita dell'asfaltatura alla quale si procederà quando il fondo si sarà consolidato.