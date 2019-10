Pensionato travolto e ucciso, la Procura ordina una perizia sul semaforo

La Procura di Treviso ha deciso di disporre una perizia sul semaforo posizionato all'incrocio tra via Sant'Antonio da Padova e via Cal de Livera a San Giacomo di Veglia dove venerdì sera ha perso la vita Mauro Bena, pensionato 69enne di Vittorio Veneto. L'uomo è morto dopo essere stato travolto da un'auto il cui giovane conducente è ora indagato per il reato di omicidio stradale.

La perizia dovrà aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente: sul luogo della tragedia non vi sono infatti segni di frenata, il che potrebbe far presupporre che il pedone abbia iniziato l'attraversamento lungo le strisce pedonali ancora con il semaforo rosso ma resta in campo anche l'ipotesi che la Citroen che lo ha investito sia transitata con l'arancione mentre la luce per i pedoni era già diventata verde.

Bena era insieme ad un amico con cui aveva trascorso del tempo alla pizzeria "Ritorno di Fiamma". Poco prima delle 22 il dramma: il 69enne inizia ad attraversare la statale Alegnama sulle strisce pedonali ma viene centrato in pieno. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del Suem 118 per l'uomo non c'era già più nulla da fare