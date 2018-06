Bomba a Vittorio Veneto, la Prefettura ordina: intensificare i controlli

VITTORIO VENETO Nella mattinata di oggi, mercoledì, il Prefetto di Treviso, Laura Lega, ha convocato e presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la consueta analisi della situazione della sicurezza pubblica del territorio. Durante la seduta, il Comitato si è in particolare occupato della nota vicenda dell’ordigno che, esploso nella notte fra il 2 e il 3 giugno scorsi in Vittorio Veneto, ha provocato profondo sconcerto, causando danni materiali al plesso scolastico sede del liceo classico “Flaminio” ed al confinante edificio, già sede dell’istituto scolastico “Umberto Cosmo”, attualmente in abbandono.

E’ stata quindi disposta, in attesa di elementi investigativi utili alla formulazione di attendibili ipotesi riguardo agli autori ed al movente dell’atto dinamitardo, l’intensificazione da parte delle Forze di polizia dei servizi di vigilanza mobile a tutela di tutti gli obiettivi istituzionali presenti nella Città, inclusi gli istituti d’istruzione.